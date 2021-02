Esporte Técnico explica saída de Tadeu e revela aval de Harlei Menezes Glauber Ramos disse que alteração foi de ordem técnica e explicou que o vice-presidente foi consultado para tomada de decisão

Uma das principais surpresas na escalação da equipe titular do Goiás que venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (3), na Serrinha, foi a presença do goleiro Marcelo Rangel na vaga de Tadeu, que ficou como reserva. O técnico Glauber Ramos explicou que a alteração foi de ordem técnica e teve aval do vice-presidente de futebol do clube, o ex-goleiro ...