Esporte Técnico evita projeções, apoia Kayke e pede foco após a pausa Após vitória do Goiás, de 2 a 1, sobre o Athletico (PR), o treinador elogiou a entrega dos jogadores, disse que já estão assimilando o que ele pretende fazer taticamente e recomendou não se desviar do foco principal

Claudinei Oliveira sabe que, no futebol, a distância entre o céu e o inferno pode ser mínima. Por isso, ele pedirá muita concentração do elenco, após a parada à Copa América, quando a Série A do Brasileiro será retomada. Após vitória do Goiás, de 2 a 1, sobre o Athletico (PR), o treinador elogiou a entrega dos jogadores, disse que já estão assimilando o que e...