Esporte Técnico espera resultados de testes para começar trabalho no Atlético-GO Em Goiânia, Marcelo Cabo ficou afastado do elenco do Dragão no primeiro dia de treinos desde que reassumiu o comando da equipe goiana

Marcelo Cabo chegou ao Atlético-GO na manhã desta terça-feira (19), na companhia do filho e auxiliar técnico, Gabriel Cabo. Houve uma apresentação rápida ao elenco, segundo Adson Batista. Mas como o treinador contraiu a Covid-19 e passou pelo período de recuperação da doença, fez novos testes no clube. Assim, Cabo ficou afastado do elenco e não iniciou o trabalh...