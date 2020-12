Esporte Técnico esboça mudança no meio de campo do Tigre

O Vila Nova segue a preparação para o jogo deste sábado (19) contra o Santa Cruz, mas o técnico Márcio Fernandes esboça que deve fazer uma mudança no setor de criação do time colorado. A confirmação sairá no decorrer desta sexta-feira (18), no último treino antes da partida, mas a tendência é que Alan Mineiro volte a figurar na formação titular do Tigre.Uma das possibilidad...