Esporte Técnico esboça Goiás com três alterações para duelo contra o Galo Em relação ao último jogo, contra o Avaí, Renatinho, Yago Felipe e Giovanni Augusto devem deixar o time titular

O técnico Claudinei Oliveira realizou, na manhã desta quinta-feira (25), o primeiro treino tático no Goiás visando o jogo contra o Atlético-MG, neste domingo (28), no Serra Dourada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante deve realizar três alterações em relação ao último jogo, contra o Avaí, que terminou empatado sem gols, na Ressacada. As novida...