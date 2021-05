Esporte Técnico elogia postura aguerrida do Vila Nova no empate contra o Botafogo Wagner Lopes avalia como positivo empate do Tigre na estreia diante das circunstâncias da partida

O técnico Wagner Lopes valorizou o empate do Vila Nova diante do Botafogo, por 1 a 1, na estreia do time colorado na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador colorado disse que sua equipe se comportou bem diante das adversidades no decorrer da partida e suportou a pressão para garantir o empate, em casa. O treinador disse que o Vila Nova soube sofrer após t...