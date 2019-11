Esporte Técnico Eduardo Barroca se diz feliz por ter escolhido Atlético e pede serenidade aos jogadores Treinador ficou surpreso com carinho da torcida no aeroporto, após empate com Operário-PR. Para Barroca, Atlético deve jogar com razão, e não com emoção

Há 3 jogos no comando do Atlético, o técnico Eduardo Barroca não venceu, nem perdeu, com a equipe. Os três empates do treinador renderam ao time seis empates seguidos no campeonato. O Dragão segue no grupo de acesso, com dois pontos de vantagem para o 5º colocado, América-MG. Apesar dos resultados, a torcida apoia o clube. Após o jogo contra o Operário-PR, jogadores e...