Esporte Técnico Eduardo Baptista busca aperfeiçoamento tático no Vila Nova Comandante do Tigre pretende utilizar a pausa à Copa América para retomada de confiança dos jogadores, para evolução tática da equipe colorada

Movimentos, padrões de comportamentos, modelo de jogo e fases de ações durante uma partida são alguns dos pontos que organizam uma equipe de futebol. Aperfeiçoar ideias, para executar da melhor maneira as estratégias pensadas para cada adversário, é um dos objetivos dos treinadores de futebol. É o caso do técnico do Vila Nova, Eduardo Baptista, que pretende utilizar a paus...