Esporte Técnico Eduardo Baptista alerta para 'veneno' que eliminou Ponte Preta e Aparecidense Para comandante colorado, o Vila Nova precisa respeitar o adversário e não entrar no clima de 'já ganhou'

O Bragantino-PA chega como grande surpresa na Copa do Brasil. Estreante na competição, o time paraense conquistou a vaga ao chegar na 3ª posição do Campeonato Paraense de 2018. Em seu debute no torneio nacional, o Tubarão do Caeté superou ASA-AL e Aparecidense, cruzando o caminho do Vila Nova na 3ª fase. Apesar de ser desconhecido, o Bragantino-PA desperta muita...