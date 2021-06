Esporte Técnico do Warriors diz que Kevin Durant é mais talentoso que Jordan Kerr, que foi companheiro de Jordan no Chicago Bulls nos anos 90, chamou seu antigo ala do Golden State de "o jogador mais talentoso do mundo, se não de todos os tempos"

Steve Kerr, ex-jogador e técnico do Golden State Warriors, deu uma entrevista para a NBC Sports na qual disse que Kevin Durant é mais talentoso que Michael Jordan. Kerr, que foi companheiro de Jordan no Chicago Bulls nos anos 90, fez uma revelação impressionante esta semana, chamando seu antigo ala do Golden State de "o jogador mais talentoso do mundo, se não de tod...