Esporte Técnico do Vila valoriza empate: “Temos de manter o comportamento e espírito de luta” Rafael Toledo acredita que pela postura apresentada pelo Tigre, no 2º tempo, o empate com Atlético tem de ser valorizado e projeta evolução na luta contra descenso

O técnico Rafael Toledo valorizou o empate com o Atlético, nesta sexta-feira (11). No segundo jogo à frente do Vila Nova, o treinador conquistou seu primeiro ponto - havia perdido para o São Bento - e espera que o comportamento e espírito de luta do time colorado continuem nas próximas rodadas para o clube conseguir escapar do rebaixamento à Série C. “Pela cir...