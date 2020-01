Esporte Técnico do Vila vê equipe ansiosa em derrota no OBA Ariel Mamede dá méritos para Jaraguá, mas fala sobre psicológico de jogadores do Tigre. Treinador admite que “alguma coisa tem de ser feita”

O técnico Ariel Mamede reconheceu os méritos do Jaraguá após a derrota, por 1 a 0, neste sábado (25). Em coletiva, o treinador analisou a equipe do Vila Nova em campo e atribuiu os erros ao nervosismo dos jogadores. “Não estar dando certo afeta muito o psicológico do jogador. Tínhamos o controle do jogo, que não era transformado em gol. As coisas não acontecer...