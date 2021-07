Esporte Técnico do Vila prevê melhora em busca por 1ª vitória no OBA Higo Magalhães acredita que o time colorado está no caminho para se manter na metade de cima da tabela da Série B

O técnico Higo Magalhães acredita que o Vila Nova está no caminho para se manter na metade de cima da tabela da Série B. O treinador vê o time colorado em processo de evolução, nos aspectos técnico e psicológico. Este último fator, o comandante do Tigre entende que tem sido essencial para o clube na busca da 1ª vitória no OBA. “Começamos a melhorar mais, principal...