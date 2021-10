Esporte Técnico do Vila Nova valoriza ponto conquistado em Campinas (SP) Higo Magalhães acredita que Tigre merecia melhor sorte, mas comemora empate com a Ponte Preta: "não merecíamos perder"

Após o empate, fora de casa, com a Ponte Preta, por 1 a 1, Higo Magalhãs, técnico do Vila Nova, valorizou o ponto conquistado contra um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. O treinador colorado elogiou o comportamento da equipe diante da Macaca e vê evolução no trabalho nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. "Estamos em uma evolução muito ...