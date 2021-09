Esporte Técnico do Vila Nova valoriza mudança de postura em empate com CSA Higo Magalhães reconhece primeiro tempo ruim e acredita que faltou agressividade para o Tigre vencer o CSA em Maceió

O técnico Higo Magalhães reconheceu que a atuação do Vila Nova não foi a esperada por ele no empate por 1 a 1 com o CSA, nesta sexta-feira (3). O treinador explicou que o time deu confiança ao adversário e demorou para retomar força na partida disputada no estádio Rei Pelé, pela 22ª rodada da Série B. A ideia do treinador era de que o time colorado conseguiss...