Esporte Técnico do Vila Nova traça meta de 6 pontos nos dois próximos jogos em casa Após pontuar no empate sem gols com o Paysandu em Belém, Vila Nova tem duas partidas em casa para encaminhar classificação

O Vila Nova chega a quatro empates sem gols na Série C do Brasileiro. No Estádio Mangueirão, em Belém, a equipe vilanovense fez um jogo de segurança, segurou o desesperado Paysandu, teve domínio das ações no segundo tempo, garantiu o 0 a 0 e mantém a vice-liderança do Grupo A, com 20 pontos. Para o treinador do Vila Nova, Bolívar, o time poderá buscar o 1º lugar da c...