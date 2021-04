O Vila Nova terá mais um desafio de Série A em sua campanha na Copa do Brasil 2021. O time colorado conheceu na sexta-feira (2), após sorteio, que o Bahia será seu próximo adversário no torneio nacional. Na 3ª fase da competição, os jogos serão de ida e volta, com datas a serem definidas pela CBF - a primeira partida será em Goiânia, a segunda em Salvador.

O clube colorado evita falar sobre o adversário tricolor. Entende que o foco neste momento é no Campeonato Goiano, competição que o Tigre está nas quartas de final. Único representante do clube a falar sobre o confronto, o técnico Wagner Lopes recebeu a notícias minutos antes da coletiva pré-jogo do Goianão, na sexta-feira (23).

“Sei da força do Bahia, a história do clube fala por si só. Série A e multicampeão. Vamos nos preparar da melhor maneira possível, mas temos a jornada do Goianão até lá. Nossas atenções estão voltadas para o Anápolis, sabíamos que não seria um adversário fraco. Vamos ter de dar a vida para passar de fase, respeitando o adversário e buscando fazer o nosso melhor em campo”, disse o técnico colorado, que chegou no Vila Nova no início de março e comandou o Tigre nas duas fases anteriores, quando a equipe superou o Atlético-BA (vitória por 3 a 0, fora de casa) e o Juventude, nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 1 a 1.

Será a primeira vez que Vila Nova e Bahia vão se enfrentar na Copa do Brasil. Os times já duelaram em competições nacionais, pela Série A (um empate), Série B (quatro vitórias coloradas, três empates e seis triunfos tricolores) e na Série C (um empate e uma vitória do Bahia).

O duelo pode marcar o reencontro do volante Pablo Roberto com o Vila Nova. Cedido por empréstimo ao próximo adversário do Tigre na Copa do Brasil, o jovem de 21 anos tem atuado no Campeonato Baiano e chegou a ser relacionado para jogos da Copa do Nordeste.

O atleta tem vínculo com o time goiano até o final de 2022, mas 60% dos seus direitos econômicos foram vendidos pelo clube colorado a um grupo de investidores - o valor não foi divulgado pela direção vilanovense, que não atendeu às ligações da reportagem para comentar sobre o desafio do Vila Nova na sequência da Copa do Brasil. Se avançar às oitavas de final, o Tigre receberá premiação de R$ 2,7 milhões.

Confira os confrontos (os times à esquerda decidem os duelos como mandantes):

ABC x Chapecoense

Athletico Paranaense x Avaí

Atlético-GO x Corinthians

Atlético-MG x Remo

Bahia x Vila Nova

Brasiliense x Grêmio

Ceará x Fortaleza

Cruzeiro x Juazeirense

Criciúma x América-MG

Flamengo x Coritiba

Internacional x Vitória

Palmeiras x CRB

Red Bull Bragantino x Fluminense

Santos x Cianorte

São Paulo x 4 de Julho

Vasco da Gama x Boavista