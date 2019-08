Esporte Técnico do Vila Nova refuta pedir demissão: 'se for da vontade da diretoria, fico para 2020' Marcelo Cabo garantiu permanência até o fim de seu contrato ou até quando a direção vilanovense desejar

Após mais um tropeço do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, a pressão em cima do técnico Marcelo Cabo ganhou novos contornos. A equipe colorada empatou, sem gols, com o Cuiabá, jogando no Estádio Olímpico, na noita desta terça-feira (27), e vira o 1º turno da competição na zona de rebaixamento. Apesar do aproveitamento ruim desde que chegou ao Onésio Brasil...