Esporte Técnico do Vila Nova reconhece mérito do campeão e pede poder de reação na Série B Wagner Lopes disse que gol de Kelvin foi mal anulado, mas não colocou na arbitragem a culpa pela perda do título

O técnico do Vila Nova, Wagner Lopes, esperava que o clube pudesse conquistar o título do Goianão 2021 após 16 anos sem comemorá-lo, desde 2005. Mesmo jogando em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na tarde deste domingo (23), a equipe vilanovense não soube sair da melhor organização tática e técnica do Grêmio Anápolis, que empatou de 1 a 1 e venceu...