Esporte Técnico do Vila Nova reclama de pênalti, mas pede tranquilidade do time até o fim Tigre foi goleado pelo Ferroviário-CE na 3ª rodada da Série C do Brasileiro, em Fortaleza

Técnico do Vila Nova, Bolívar reclamou da não marcação de um pênalti a favor do Tigre, em cima de Caíque, aos 31 minutos do segundo tempo na goleada sofrida para o Ferroviário-CE, por 4 a 0, neste sábado (22), em Fortaleza. O treinador disse que a decisão da árbitra foi errada, mas também falou que o time precisa ter estabilidade até o fim da partida, referindo-se ao...