Esporte Técnico do Vila Nova reclama de desgaste do elenco: 'é desumano' Após derrota em casa para o Brasiliense por 2 a 0, técnico avalia que rendimento do time colorado ficou comprometido

O desgaste excessivo e a quantidade de jogos decisivos em pouco tempo comprometeram a atuação do Vila Nova diante do Brasiliense, na avaliação do técnico do Tigre, Márcio Fernandes. O treinador falou, após a derrota em casa por 2 a 0 para o Jacaré na partida de ida das semifinais da Copa Verde, que “uma hora a conta chega”, referindo-se à sequência de partidas nas últimas semanas. ...