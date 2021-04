Esporte Técnico do Vila Nova quer vitórias menos sofridas após classificação nos pênaltis Treinador exaltou ritmo apresentado pelos jogadores colorados, durante a vitória sobre o Juventude que levou o Tigre à 3ª fase da Copa do Brasil

O técnico Wagner Lopes quer mudar o dilema que no Vila Nova tudo é mais sofrido. O Tigre venceu o Juventude, por 4 a 3, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 e avançou à 3ª fase da Copa do Brasil. O treinador disse que as conversas realizadas após a derrota para o Goianésia foram importantes para o elenco colorado manter o foco na busca dos objetivos da temporada. ...