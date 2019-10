Esporte Técnico do Vila Nova quer reforçar sistema defensivo para Tigre surpreender o América/MG Rafael Toledo entende que equipe colorada precisa manter postura defensiva e jogar "por uma bola" para sair do Z4 da Série B

O técnico Rafael Toledo pretende reforçar o sistema defensivo do Vila Nova para o duelo desta terça-feira (15) contra o América/MG. O treinador deve repetir a formação com três zagueiros, espera ajustar o sistema tático para anular os pontos fortes do time mineiro e vencer para respirar na luta contra o rebaixamento. “Conversei com o grupo, que independente do comport...