Esporte Técnico do Vila Nova prevê evolução após vitória contra o Remo Higo Magalhães acredita que o time colorado pode melhorar e vê a equipe “no caminho certo para evoluir muita coisa” na Série B

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Remo, fora de casa, o Vila Nova já se prepara para o confronto contra o Brasil de Pelotas-RS, no OBA, na terça-feira (13). O técnico Higo Magalhães busca o primeiro triunfo como mandante no comando do Tigre, e acredita que a equipe colorada está no caminho para evoluir dentro da competição nacional. “Nós vamos melhorar, estamos no ...