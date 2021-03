Esporte Técnico do Vila Nova pede calma após empate com Aparecidense Márcio Fernandes acredita que Tigre teve chances para vencer, mas ressalta que partida ficou marcada pelas boas atuações defensivas das equipes

O discurso no Vila Nova após o empate sem gols com a Aparecidense foi de valorizar o ponto conquistado no Estádio Aníbal Batista de Toledo, nesta quinta-feira (4), no encerramento da 2ª rodada do Goianão 2021. Para o técnico Márcio Fernandes, inclusive, é preciso ter calma em analisar os motivos para que o duelo não terminasse com um vencedor. Na opinião do trein...