Esporte Técnico do Vila Nova mexeu com emocional do elenco Trabalho de Márcio Fernandes é elogiado após 2 semanas desde o retorno ao clube em que foi campeão

Após a demissão de Bolívar, o Vila Nova acertou com o técnico Márcio Fernandes para comandar o Tigre na reta final da Série C por entender que o treinador poderia resgatar a confiança da equipe colorada na busca pelo acesso à 2ª Divisão do Brasileiro. O discurso na apresentação do profissional, no dia 16 de dezembro, foi de que ele é capaz de repetir o feito de 2015, ...