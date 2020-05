Esporte Técnico do Vila Nova lança meta pessoal para próximos cinco anos Bolívar, que há dois anos se tornou treinador, projeta prazo para chegar à elite nacional

O técnico Bolívar, do Vila Nova, é novo na atual profissão, mas isso não o impede de sonhar alto. O treinador colorado, que quando zagueiro era chamado de General, quer chegar à Série A do Brasileirão em até cinco anos, por meio de acessos ou uma proposta. Mesmo com o impacto da paralisação do futebol devido à pandemia do novo coronavírus, a meta não foi abandonada pelo...