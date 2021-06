Esporte Técnico do Vila Nova lamenta novo gol sofrido por bola na área Gol que abriu o empate no duelo contra o Avaí surgiu após levantamento na área colorada

O técnico Wagner Lopes tem mostrado preocupação com o setor defensivo do Vila Nova, que voltou a sofrer gol de bola levantada na área. Na ocasião, Bruno Silva fez o gol do Avaí, no empate entre as equipes neste domingo (6), pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro. O mesmo tipo de jogada ocorreu recentemente, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Bahia. ...