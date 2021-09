Esporte Técnico do Vila Nova lamenta empate e projeta Série B difícil até o final Para treinador, faltou ao time ser mais efetivo nas conclusões para conquistar a vitória

O técnico do Vila Nova, Higo Magalhães, lamentou o empate de 0 a 0 diante do Confiança-SE na noite desta terça-feira (21), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Foi o primeiro jogo da equipe vilanovense com a presença do público após um ano e meio. Para o treinador, faltou ao time ser mais efetivo nas conclusões para conquistar a vitória. "Nós estávamos preocupados como os atletas iriam reagir com a volta da torcida. Nós te...