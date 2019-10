Esporte Técnico do Vila Nova, Itamar Schülle lembra 7 a 1 para falar em reconstrução Treinador colorado lamentou a fase em que vive o time, mas afirmou que enquanto existirem possibilidades lutará para livrar a equipe do rebaixamento

O técnico Itamar Schülle lamentou os gols sofridos pelo Vila Nova no final do jogo contra o Brasil de Pelotas, na noite desta terça-feira (29), no estádio Serra Dourada. Para incentivar o grupo, consolar a torcida e mostrar que nada é permanente, o treinador lembrou as Copas do Mundo de 2002 – em que o Brasil venceu a Alemanha, na final, por 2 a 0 – e de 2014 – e...