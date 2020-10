Esporte Técnico do Vila Nova exalta vitória e valoriza seis jogos sem sofrer gols Tigre goleou o Jacuipense em Salvador e encerrou o 1º turno na vice-liderança do Grupo A da Série C

Após a primeira vitória fora de casa na Série C do Brasileiro, o técnico do Vila Nova, além de exaltar a vitória, valorizou a sequência de seis jogos sem sofrer gols na competição. Para Bolívar, "com sistema defensivo sólido, a chance de vencer o jogo é muito grande". O Tigre goleou o Jacuipense por 3 a 0, em Salvador, na noite desta segunda-feira (5), na última rodada do 1º turno da fase...