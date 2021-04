Esporte Técnico do Vila Nova esquece goleada sobre Iporá e vê time longe do ideal Wagner Lopes diz que vitória, por 5 a 0, na estreia faz parte do passado e espera evolução do Tigre para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico Wagner Lopes volta a enfrentar o Iporá, pelo Vila Nova, nesta quarta-feira (14), às 15h30, no Ferreirão, em Iporá. O Lobo Guará é o adversário que marcou a estreia do treinador no clube colorado e com direito à goleada. O treinador do Vila Nova, no entanto, disse que aquela exibição faz parte do passado e foca na evolução da equipe para a disputa do Campeonato B...