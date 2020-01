Esporte Técnico do Vila Nova espera resolver dúvidas antes da estreia Tigre fará dois amistosos na semana para decidir sobre titular da camisa 1 e capitão da equipe na temporada

A última semana antes da estreia no Campeonato Goiano será de definições no Vila Nova. O dono da camisa 1, da braçadeira de capitão e posições de titulares devem começar a serem conhecidos no Tigre. Todas as incógnitas estão na cabeça de Ariel Mamede e serão reveladas no dia 22 de janeiro, quando o time estreia no Goianão, contra o Anápolis, no Jonas Duarte.Nesta semana, na qui...