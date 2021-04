O técnico Wagner Lopes acredita que o clássico entre Vila Nova e Goiás, no domingo (11), será parecido com o primeiro encontro entre as equipes no primeiro turno do Campeonato Goiano: truncado. O treinador, no entanto, entende que os jogadores do time colorado podem trazer a partida a seu favor se manterem o foco no duelo.

“Eu espero um jogo truncado. Que possamos ter equilíbrio entre os setores, entre as linhas para não se desorganizar em momento nenhum. Como ocorreu ontem (quinta-feira, 8), em um gol injusto já que a falta (do pênalti) foi fora da área. Não perdemos a concentração, mas espero um jogo truncado como foi no primeiro turno. Assisti pela televisão, mas nossos jogadores podem fazer o jogo ficar fácil na nossa casa. Sei que na nossa casa precisamos mostrar nossa força, principalmente na parte organizacional”, comentou o treinador.

Wagner Lopes reforçou que os momentos de Vila Nova e Goiás não entrarão em campo. O time colorado chega para o clássico empolgado pela classificação à 3ª fase da Copa do Brasil, enquanto a equipe esmeraldina vive momento de reconstrução após a queda para a Série B. Os times estão com a mesma pontuação no Grupo B do Campeonato Goiano.

“Clássico é um campeonato à parte, não pode levar em consideração o atual momento, o rendimento passado, é um jogo à parte. Esperamos continuar produzindo chances de gol, circulando a bola bem, encontrando espaços, mas precisamos caprichar nas finalizações e no último passe. Melhorar o gesto técnico na mecânica da finalização. Ter calma para acertar o gol”, analisou o técnico vilanovense.

Na quinta-feira (8), que marcou a classificação colorada à 3ª fase da Copa do Brasil, completou um mês do anúncio da contratação do técnico Wagner Lopes pelo Vila Nova. O treinador disse que procura, no dia a dia, levar uma mensagem de inspiração para cada jogador colorado.

“Hoje é o 30º dia de trabalho aqui, todos os dias pedimos um trabalho igual para os jogadores. Que sirvam de inspiração para o cara que está do lado, positivamente. Não quero um capitão dentro de campo, quero 11. Nossa união tem que ser tudo, isso nos deixa mais fortes”, comentou.

O técnico, que possui desfalques para o clássico, disse que ainda conta com o atacante Frontini. O argentino possui contrato até o dia 21 de abril e vive os últimos momentos como jogador. Ele irá se aposentar após o término do vínculo e irá assumir um cargo na direção de futebol do Vila Nova.

“O Frontini é um cara sensacional, que eu adoro. Não tem ninguém que não goste dele, é um dos caras que mais treina. Não tem cara feia com ele, se joga ou não. Quero aproveitar ele sim, é um excelente finalizador. Não só ajuda dentro de campo, ajuda fora. Tem meu respeito, às vezes o jogo acaba não dando oportunidade para você usar o atleta, mas conto com o Frontini”, explicou Wagner Lopes.

Vila Nova e Goiás se enfrentam no domingo, a partir das 16 horas, no OBA, pela 8ª rodada do Goianão. O Tigre é o 2º colocado do Grupo, com 10 pontos. A mesma pontuação do time esmeraldino, que aparece na 3ª posição da chave.