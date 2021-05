Esporte Técnico do Vila Nova enaltece nível da semifinal e pede capricho para volta Wagner Lopes avalia que duelo entre Tigre e Aparecidense foi "digno de final" e espera que sua equipe seja mais decisiva em Aparecida de Goiânia

Após empate entre Vila Nova e Aparecidense, por 1 a 1, no OBA, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano, o técnico Wagner Lopes elogiou a temperatura da partida, mas lamenta desconcentração na hora do gol adversário. "Foi um dos jogos mais disputados do campeonato, foi um jogo digno de final. Ele foi um jogo páreo, mas controlamos boa parte do jogo e tive...