Técnico do Vila Nova enaltece jogo coletivo após vitória sobre a Aparecidense

O técnico Wagner Lopes foi só elogios aos jogadores do Vila Nova, depois da vitória de 2 a 1 sobre a Aparecidense, neste domingo (18), pela 9ª rodada do Campeonato Goiano. O treinador colorado disse que o triunfo, que levou o Tigre à liderança do Grupo B da competição, foi conquistado em um jogo “complicadíssimo”. “Temos hoje um grupo muito unido, todos brigando pelo...