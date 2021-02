Esporte Técnico do Vila Nova enaltece Alan Mineiro após goleada: ‘é craque’ Meia marcou um gol e deu duas assistências na vitória de 3 a 0 do Vila Nova sobre o Cuiabá, pelas quartas de final da Copa Verde

O meia Alan Mineiro foi o principal destaque do Vila Nova na goleada de 3 a 0 sobre o Cuiabá, resultado que garantiu a classificação colorada às semifinais da Copa Verde. O camisa 10 marcou um gol e deu duas assistências na partida disputada nesta segunda-feira (8), no OBA. Com a vitória, o Tigre avançou e vai enfrentar o Brasiliense na próxima fase do torneio regi...