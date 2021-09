Esporte Técnico do Vila Nova elogia time e espera torcida no OBA Equipe colorada fez boa atuaçãom, mas perdeu para o Coritiba por 1 a 0 na 24ª rodada da Série B

O técnico do Vila Nova, Higo Magalhães, contará com a presença dos torcedores colorados na terça-feira (21), diante do Confiança-SE, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Jogo especial, porque marca o retorno do público aos jogos do clube após um ano e meio de portões fechados por causa da pandemia do coronavírus. O treinador do time colorado...