Esporte Técnico do Vila Nova elogia poder de decisão de Pedro Júnior Treinador colorado elogia ex-colega de time, dos tempos de jogador, diz e conta com atacante para reta decisiva da Série B

Após o gol da vitória do Vila Nova sobre o Goiás, por 2 a 1, na Serrinha, o atacante Pedro Júnior correu até a área técnica para dar um abraço no técnico Higo Magalhães. Os dois jogadores atuaram juntos como atletas no Vila Nova e agora a confiança do treinador no potencial decisivo de Pedro Júnior rendeu um resultado importante na Série B do Campeonato Brasileiro. O gol ma...