Esporte Técnico do Vila Nova elogia desempenho e enaltece Alan Mineiro Márcio Fernandes acredita que time colorado conseguiu dar boa resposta depois da derrota para o Ituano e vê equipe mais confiante para a sequência da Série C

O técnico Márcio Fernandes diz ter gostado do desempenho do Vila Nova diante do Santa Cruz, na vitória por 2 a 1, neste sábado (19), no Arruda. Segundo o treinador, o triunfo no Arruda foi construído com uma pitada de conversa com jogadores, aliado com a sequência de alguns pontos do jogo que a equipe já apresentava com o treinador Bolívar, demitido na última terça...