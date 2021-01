Esporte Técnico do Vila Nova elogia confiança e pede pés no chão após goleada Márcio Fernandes acredita que o time colorado conseguiu se manter confiante desde o início da partida e esse fator foi determinante para construção da vitória sobre o Remo

O técnico do Vila Nova, Márcio Fernandes, está a 90 minutos de conquistar o segundo título nacional na carreira. O treinador, no entanto, não vê a final da Série C definida após a goleada do Tigre sobre o Remo, por 5 a 1, neste sábado (23), no OBA. “Lá em Belém é outro jogo, a gente tem que fazer o melhor sempre para levar esse título. Temos que manter...