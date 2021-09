Esporte Técnico do Vila Nova diz que previu vitória nos acréscimos Higo Magalhães contou que falou sobre o tema com jogadores na preleção, quando pediu que o time fosse forte mentalmente diante do Operário-PR

O técnico Higo Magalhães disse após a sofrida vitória de 2 a 1 contra o Operário-PR que previu que o triunfo poderia ter sido conquistado no último minuto, como ocorreu após gol marcado pelo zagueiro Rafael Donato aos 51 minutos do 2º tempo, no OBA, nesta terça-feira (28). O Tigre abriu sete pontos para a zona de rebaixamento, após o triunfo na 27ª rodada. ...