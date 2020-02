Esporte Técnico do Vila Nova diz que ‘pressão não é sentimento, é fato’ Ariel Mamede admite cobrança para vencer Galvez-AC, nesta quarta-feira (12), pela Copa do Brasil

O técnico Ariel Mamede reconheceu a pressão que sofre no comando do Vila Nova, nesta segunda-feira (10), em entrevista coletiva. Para o treinador, o ambiente pesado do ano passado, em que o time foi rebaixado para Série C, ainda é presente no clube. A mudança só virá com resultados positivos em campo. “A pressão não é sentimento, é fato. Nós estamos insati...