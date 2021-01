Esporte Técnico do Vila Nova diz que permanência 'está nas mãos do presidente' Márcio Fernandes afirma que não está preocupado com o assunto

O técnico do Vila Nova, Márcio Fernandes, cumpriu a meta estabelecida pelo clube ao aceitar o convite do presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, para retornar em dezembro e buscar o acesso à Série B 2021. Está feito. Márcio Fernandes comandou a equipe vilanovense em cinco jogos (três vitórias, um empate e uma derrota) no quadrangular semifinal da Série C 2020. Sob direção d...