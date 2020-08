Esporte Técnico do Vila Nova destaca lições da estreia e diz que time tem de manter concentração Bolívar comanda o Tigre em seu segundo jogo na Série C neste sábado (15), às 17 horas, no OBA. Será a primeira partida em casa na Terceirona

Neste sábado (15), às 17 horas, o Vila Nova fará o primeiro jogo em casa pela Série C do Brasileiro. No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o Tigre enfrenta o Paysandu-PA, um dos concorrentes ao acesso à Segundona nacional. Ciente de que o time vilanovense terá de fazer prevalecer o mando de campo, mesmo que atuando sem a presença da torcida, o treinador diz q...