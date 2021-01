Esporte Técnico do Vila Nova despista sobre renovação e cobra foco no Goianão 2020 Márcio Fernandes, assim como a maioria do elenco colorado, tem contrato até o final da Série C (sábado, 30) e definirá se fica ou não no Tigre na próxima semana

O técnico Márcio Fernandes disse que não pretende resolver sua situação contratual com o Vila Nova antes do jogo da volta da Série C, contra o Remo, no sábado (30). O treinador de 58 anos tem contrato com o Tigre até o encerramento da competição nacional, mas antes comandará a equipe na partida desta quinta-feira (28), contra o Goiânia, pela última rodada da 1ª fase ...