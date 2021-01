Esporte Técnico do Vila Nova critica vacilo em gol de empate do Crac: 'pagamos o preço' Tigre e Leão vão buscar classificação na última rodada do Campeonato Goiano

Após empate por 1 a 1 pela 11ª rodada do Campeonato Goiano, Vila Nova e Crac vão buscar a classiicação às quartas de final do Estadual de 2020 na última partida que farão na 1ª fase. No caso do Tigre, a decisão vai se acumular a outra que terá nos próximos dias. No fechamento da 11ª e penúltima, a equipe vilanovense não soube segurar a vantagem que tinha no placar e s...