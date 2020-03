Esporte Técnico do Vila Nova comemora resgate de confiança e elogia torcida Bolívar comandou o Tigre pela primeira vez no estádio vilanovense, o OBA, no clássico sem gols contra o Goiás

Ter feito um bom jogo com o Goiás, com um a menos durante boa parte do tempo e em casa, fez o técnico do Vila Nova, Bolívar, elogiar seus jogadores após o empate sem gols no clássico deste domingo (1), no OBA, pela 8ª rodada do Campeonato Goiano. Foi o segundo jogo do treinador à frente do time colorado, o primeiro no estádio vilanovense. Bolívar falou que o empa...