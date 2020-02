Esporte Técnico do Vila Nova comemora classificação e pede foco no Goiano Ariel Mamede exalta atuação da equipe e diz que competitividade foi o diferencial do time contra o Galvez. Próximo jogo será contra o Crac, no OBA, pelo Estadual

O técnico Ariel Mamede comemorou a classificação do Vila Nova, nesta quarta-feira (12), diante do Galvez-AC, na Arena Acreana. A vitória magra por 1 a 0 foi exaltada pela classificação da equipe à 2ª fase da Copa do Brasil. "Aqui, no Vila, não tem como não ser sempre sofrido. Vila nova é isso. A competição é diferente do Campeonato Goiano. Fico feliz pela classi...