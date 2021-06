Esporte Técnico do Vila Nova cogita estreias contra o Coritiba Wagner Lopes também revelou que tem conversado com Henan e Pedro Júnior, que passam por má fase, na tentativa de animar os atletas para superar os momentos ruins que vivem

Principais artilheiros do Vila Nova na atual e última temporada, Pedro Júnior e Henan vivem momentos atípicos. O gol do Tigre não é marcado por um dos dois atletas desde o gol de Henan, no jogo de ida da final do Campeonato Goiano, contra o Grêmio Anápolis, no dia 16 de maio. Desde então, gols na equipe foram marcados por Willian Formiga (duas vezes), Dudu e Renan Mot...